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Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’da bulunan hemşehri dernekleriyle ilgili istatistikleri değerlendirdi. İl, ilçe, köy ve mahalle kategorilerinde yapılan incelemede şu sonuçlara ulaşıldı:

03 Eylül 2020 Perşembe 09:25
Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı

Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı


İstanbul’da, 7 bin 555’i dernek, 164’ü federasyon ve 13’ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor. En fazla derneği bulunan il Sivas; en fazla derneğin yer aldığı ilçe ise Bağcılar. 4 bin 883 köy ve mahalle derneği yer alıyor.

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’da bulunan hemşehri dernekleriyle ilgili istatistikleri değerlendirdi. İl, ilçe, köy ve mahalle kategorilerinde yapılan incelemede şu sonuçlara ulaşıldı:

Toplam 7 bin 732 hemşehri derneği var

İstanbul’da, 7 bin 555’i dernek, 164’ü federasyon ve 13’ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor.

En fazla köy ve mahalle derneği var

Bin 264 il, bin 149 ilçe, kasaba ve belde, 4 bin 883 köy ve mahalle, 431 dış Türkler derneği yer alıyor.

Sivas dernekleri ilk sırada

718 dernek ile en fazla derneği bulunan Sivas’ı, 431 dernek ile Tokat ve dış Türkler dernekleri izledi.

En fazla dernek Bağcılar’da

En fazla derneğe sahip ilçeler sırasıyla, Bağcılar (541), Ümraniye(412 ) ve Esenyurt (381).

İstanbul dernekleri Beykoz ve Şile’de

İllerin hemşehri dernekleri yoğun olarak bulundukları ilçelere göre değerlendirildiğinde, Sivas, Kâğıthane ve Sultangazi’de; Tokat, Küçükçekmece ve Avcılar’da; İstanbul, Beykoz ve Şile’de; Kastamonu, Kâğıthane ve Esenler’de; Giresun, Beyoğlu ve Beykoz’da; Ordu, Esenyurt ve Ümraniye’de; Erzincan, Kartal ve Şişli’de; Erzurum, Pendik ve Sultanbeyli’de, Malatya, Esenler ve Bağcılar’da; Sinop, Bağcılar ve Esenler’de örgütlenmiş bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Dernek
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