Sivrisineklerle yeni nesil ilaçlarla mücadele

Beykoz’da huzurlu bir yaz için sivrisinek ve uçkun mücadelesi gece ve gündüz yeni nesil ilaçlar ve son teknolojik yöntemlerle yürütülüyor. Uzmanlara göre yeşil ve sulak alanların bol olduğu ilçede vatandaşların bahçe ve balkonlarındaki su kaynaklarını kurutması da büyük önem taşıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri denetiminde yürütülen sivrisinek ve uçkun mücadele programı 45 mahallede, 4 larva ekibi, 4 uçkun mücadele (gece ilaçlaması) ekibi, 1 özel mülk ilaçlama ekibi olmak üzere gece ve gündüz kesintisiz sürüyor.

İlaçlar Dünya Sağlık Örgütü’nden Onaylı

Vatandaşların sıklıkla talep ettiği gece ilaçlama çalışmaları sivrisineklerin havada etkin görüldüğü 19:00-24:00 saatleri arasında her mahallede haftada en az 1 gün olmak üzere yapılıyor.

Tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin aktif olduğu ilçede insan sağlığı, doğal hayat ve biyolojik dengeyi gözeten Beykoz Belediyesi, ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaç ve cihazları kullanıyor.

4 Farklı Ürün Kullanılıyor

Uçkunla mücadelede; Permethrin, Cyfluthrin, Deltamethrin ve D-phenothrin aktif maddeleri, son teknoloji olan Ultra-Low Volume (Soğuk Sisleme) cihazlarıyla uygulanarak etkin mücadele amaçlanıyor. Neredeyse kokusuz ve dumansız olan bu yeni nesil ilaçlar insan sağlığına da olumsuz etkilerde bulunmuyor.

Sivrisineklerin bağışlık kazanma ihtimaline karşı bu 4 ürün dönüşümlü olarak kullanılıyor.

Beykoz Belediyesi sivrisinek, karasinek ve uçkun mücadelesinin sahada başarıya ulaşması için vatandaşların aktif katılımını ve bilinçlenmesini amaçlayan kültürel mücadele de yürütüyor. Ekipler özellikle ilçedeki tarım alanları ve çiftçileri ziyaret ederek, larva üreten alanlarda alınacak önemler hakkında bilgiler veriyor.

Vatandaşlardan özellikle sivrisineklerle mücadelede kesin çözüm olan saksı, bidon, eski lastik, süs havuzu ile kedi-köpek mama kapları gibi larva üreten durgun su kaynaklarını kapatmaları ve kurutmaları isteniyor.

Ağzı Açık Su Zebra Sineğine Sebep Oluyor

Beykoz’da son yıllarda sıklıkla görülen siyah-beyaz çizgileriyle halk arasında zebra sivrisineği olarak bilinen Aedes türüyle mücadele hakkında bilgiler veren Beykoz Belediyesi Ziraat Mühendisi Yasin Yılmaz: “İlçemizde tuzak yöntemine dayalı yapmış olduğumuz popülasyon ölçümleriyle Culex ve Anofel cinsi sivrisineklere ek olarak Aedes cinsi sivrisineklerin hızla yayıldığını gördük. Güney Asya'ya özgü bir tür olan Aedes cinsi sivrisinekler, siyah üzerine beyaz çizgileri olan halk arasında kaplan sivrisineği, zebra sivrisineği olarak tabir edilen türdür. Diğer türlere göre daha küçüktür ve uçarken ses çıkarmazlar. 10-15 seferde kan emerler ve birçok ısırığa ve şişkinliğe sebep olurlar. Aedes cinsi genelde ise kısa uçuş mesafesinden ötürü su birikintisi bulunan yerlerin yakını ve nemli bölgeleri tercih eder. Eğer sorun yaşadığınız sivrisinek bu tür ise çevrenizde kesinlikle ağzı açık ve birikmiş su bulunuyor demektir. Çünkü sivrisinekler sadece durgun sularda ürerler. Bu su kaynağını kaldırmalı ve ağzını kapatmalısınız. Kaldıramayacağınız ve kapatamayacağınız su kaynaklarını bildirin, kontrol altına alalım.” dedi.