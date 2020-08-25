Sokak hayvanlarının sorunları “Farkında Mısın?” etkinliğinde ele alınıyor



80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, sokak hayvanları için farkındalık yaratacak “Canımız Sokakta” projesinin yeni ayağında “Farkında Mısın?” buluşmasını düzenliyor.

Nestlé Purina PetCare’in Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştireceği “Farkında Mısın?” online buluşmasında, alanında uzman veteriner hekimler, akademisyenler, dernek yöneticileri, girişimciler ve gönüllüler sokak hayvanları konusunda yapılabilecekleri konuşuyor. Moderatörlüğünü Nihat Sırdar’ın yapacağı “Canımız Sokakta: Farkında Mısın?” oturumu, 27 Ağustos Perşembe günü online olarak düzenlenecek.

Sokak hayvanları konusunda önemli ihtiyaç alanlarını tanımlamak, bu meseleyi bütünsel olarak sahiplenen ve çözüme yönelik adımlar atan tek bir topluluk oluşturmak amacıyla “Canımız Sokakta” farkındalık programını başlatan Nestlé Purina PetCare, paydaşlarla birlikte yapılması gerekenleri konuştuğu online buluşmalarına, projenin ikinci ayağı olan “Farkında Mısın?” oturumuyla devam ediyor. Herkese açık olarak düzenlenecek oturumda konunun uzmanları, sokak hayvanları meselesini tüm yönleriyle ele almayı hedefliyor.Toplumsal fayda odaklı, yaratıcı projeler geliştiren global sosyal inovasyon platformu Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleşecek “Farkında Mısın?” buluşmasında, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi, etki yaratmak için yürütülen çalışmalar, edinilen tecrübeler ve çözüm önerileri üzerine konuşulacak. Nihat Sırdar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları A.D.B Prof. Dr. Ebru Yalçın, BUPAWS Gönüllü Koordinatörü Defne Arsoy, sosyal girişimci Şule Yücebıyık, Günler Ülkesi blog yazarı Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong ve Her Eve Bir Pati Derneği’nden Emre Demir konuşmacı olarak yer alacak. “Farkında Mısın?” online oturumu, 27 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’de başlayacak.



Katılımcılar buluşmayı

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErciurT4tEtOjOhbjEQQxhYaIC5mACI2U linkinden izleyebilecek.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Frieskis, Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.



