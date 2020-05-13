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Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesisinin ‘Sultan’ı

İstanbuh'da ata sporu biniciliğin yaygınlaştırılması için Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yar alan binicilik tesislerinde yeni doğum haberi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:26
Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesisinin ‘Sultan’ı

Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesisinin ‘Sultan’ı


Koronavirüs salgınıyla birlikte tedbir amaçlı hizmete kapatılan Mimar Sinan Şehir Ormanı’ndan güzel bir haber geldi. Binicilik tesisinde 10 yaşındaki atın doğum yapmasıyla yavru tay dünyaya gözlerini açtı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine ilçe halkından gelen istek doğrultusunda, taya ‘Sultan’ ismi koyuldu.

Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesisinin ‘Sultan’ı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tedbir amaçlı hizmete kapatılan Mimar Sinan Şehir Ormanı’ndan güzel bir haber geldi. Binicilik tesisinde 10 yaşındaki atın doğum yapmasıyla yavru tay dünyaya gözlerini açtı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine ilçe halkından gelen istek doğrultusunda, taya ‘Sultan’ ismi koyuldu.

Sultangazi Belediyesi’nin, ata sporu olan biniciliği gelecek nesillere aktarmak ve at sevgisini çocuklara aşılamak adına hayata geçirdiği Mimar Sinan Ormanı'ndaki binicilik tesisi, bugünlerde farklı bir heyecan yaşıyor. 

Binicilik tesisinde bulunan 10 yaşındaki karamel adlı at, 20 Nisan Pazartesi günü doğum yaptı. Dünyaya gelen ve ilk adımlarını atan tayın, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kendi sosyal medya hesabından yeni doğan tay için vatandaşlara isim önerilerini sordu. Yoğun katılımın ardından vatandaşların isteği üzerine taya ‘Sultan’ ismi verildi. Başkan Dursun, tayın ismini yine kendi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Mimar Sinan Ormanı’ndaki binicilik tesisine geldi. Başkan Dursun eşi ile birlikte Sultan adlı yavru tayı bol bol sevdi. Başkan Dursun, tesis çalışanlarından yavru tay ve annesinin sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. 

“Güzel günler çok yakın”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, binicilik tesisin salgından sonra tekrar tüm Sultangazililerin hizmetine açılacağını belirtti. Başkan Dursun, “ Bugün yavru tayımız Sultan’ı görmeye ve sağlık durumu hakkında bilgi almaya geldik. En kısa zamanda burada yine komşularımızı ağırlıyor, tesisimizde çocuklara ve meraklılarına binicilik dersleri veriyor olacağız. Yeter ki komşularımız bu süreçte evlerinde kalsın. Birlikte zaman geçireceğimiz güzel günler çok yakındır” diye konuştu.


 

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