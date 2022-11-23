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Sürmen OSGB ile İşletmeler İçin Güvenlik ve Sağlık Çözümleri

İş güvenliği konusu son yıllar içinde çok daha fazla önem kazanmış ve devletin bu konuda aldığı tedbirler çalışanlar için gayet sağlıklı sonuçlar vermiştir...

23 Kasım 2022 Çarşamba 22:28
Sürmen OSGB ile İşletmeler İçin Güvenlik ve Sağlık Çözümleri

İş güvenliği konusu son yıllar içinde çok daha fazla önem kazanmış ve devletin bu konuda aldığı tedbirler çalışanlar için gayet sağlıklı sonuçlar vermiştir. Sürmen OSGB bu konuda profesyonel desteğin sembolü olmuş ve kurumun ortaya koymuş olduğu hizmetler, çalışanlar ve firmalar için önemli bir değer oluşturmuştur.   

Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması ve işletmelerin iş güvenliği konusunda yeterli olması için OSGB firmaları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir ki Sürmen OSGB her zaman bir işletmenin sağlık ve güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerle öne çıkmıştır.

Sürmen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Başta işyeri hekimi olmak üzere çalışanların sağlığını güvenceye alan bir sistem çalışma hayatında çok önemli bir yere sahip olmuştur. İşyeri hekimliği konusunda öne çıkan Sürmen ortak sağlık güvenlik birimi uzman kadrosunun özverili çalışmasıyla çalışma hayatlarına etki edebilecek sağlık konularında firmalara rehberlik etmektedirler.

Çalışma alanında bulunan riskleri analiz etmek ve sağlık konusundaki ihtiyaçları karşılamak için Sürmen OSGB bünyesindeki İş Güvenliği profesyonellerinin çözümleri sayesinde pek çok firma yönetmeliklere ve mevzuata uygun şekilde çalışma fırsatına sahip olmuş, idari yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalmamıştır.

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