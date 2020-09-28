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Taksim'de akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın görenleri şaşırttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 10:27
Taksim'de akıllara durgunluk veren olay

Taksim'de akıllara durgunluk veren olay

İçler acısı olay Taksim Gezi Parkı yakınlarında yaşandı. Giysilerini çıkaran ve üşüdüğü her halinden belli olan kadına polis ekipleri sahip çıktı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı. Daha sonra ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi.

Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.
Genç kadının adı ve uyruğu açıklanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Taksimçıplak Kadın
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