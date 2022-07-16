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Tatil planlarken kandırılmayın!

İnternet üzerinden tatil planı ve rezervasyon yapanlar sahte hesaplarla dolandırıcıların eline düşebiliyor. Aman tatil rezervasyonlarında dikkatli olun. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:06
Tatil planlarken kandırılmayın!

Tatil planlarken kandırılmayın!

Belçika'da yaşayan bir kişi, internetteki tatil siteleri üzerinden Türkiye'de beğendiği bir otele rezervasyon yaptırdı. 42 bin 900 TL ödeme yapan kişi, Türkiye’ye geldiğinde rezervasyon yaptırdığı otele gidince hayatının şokunu yaşadı.

Hayatının şokunu yaşadı. 

Belçika'da ikamet eden F.E, internet üzerinden bulduğu tatil sitesinin rezervasyon formunu doldurmasının ardından kendisini telefonla arayan kişi banka hesap numarası verdi.

F.E, daha sonra belirtilen hesap numarasına 42 bin 900 TL para transfer ederken Türkiye'ye dönüşünde rezervasyon yaptırdığı otele gitti.

Otele giden F.E, otel görevlisinden kendi adına kayıtlı resmi bir rezervasyonun olmadığını ve sitenin sahte olduğunu öğrendi. F.E, daha sonra Trabzon'daki Araklı ilçe Polis Amirliğine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli kişi ya da kişilere yönelik çalışma başlatırken, yetkililer özellikle yaz mevsiminde bu yöndeki vakaların arttığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları istedi.

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TatilBelçikaAntalyaBodrum
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