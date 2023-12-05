Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı





Türkiye onları mekan mekan gezerken görüyor. Sıradışı ziyanetçiler bu kez pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğcilerin duasına mekandaki vatandaşlar hep bir ağızdan 'amin' dedi.

Tebliğciler bu seferde pavyonda görüntülendi. İşletmede hep birlikte dua edilirken müşteriler ve pavyon çalışanları "Amin" diye bağırdı. pic.twitter.com/pXRUfZqxnn — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) December 5, 2023

Belirli aralıklarla ortaya çıkan ‘tebliğci’ görüntülerine bir yerini daha eklendi. Tebliğciler; tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinonun ardından bu kez de pavyona gitti.

Manisa’da çekilen görüntülerde, pavyona giren tebliğcilerin müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslendiği görüldü. Tebliğcinin dualarına mekanda bulunanlar da hep bir ağızdan "amin" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.





