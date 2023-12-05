Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı
Türkiye onları mekan mekan gezerken görüyor. Sıradışı ziyanetçiler bu kez pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğcilerin duasına mekandaki vatandaşlar hep bir ağızdan 'amin' dedi.
Tebliğciler bu seferde pavyonda görüntülendi. İşletmede hep birlikte dua edilirken müşteriler ve pavyon çalışanları "Amin" diye bağırdı. pic.twitter.com/pXRUfZqxnn— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) December 5, 2023
Manisa’da çekilen görüntülerde, pavyona giren tebliğcilerin müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslendiği görüldü. Tebliğcinin dualarına mekanda bulunanlar da hep bir ağızdan "amin" dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.