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Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı

Okey oynanan kahvehaneler, sokakta çay içenlere, tekel bayilerine yaptıkları ziyaretlerle dini tebliğler yapan grup bu kez pavyonda ortaya çıktı

05 Aralık 2023 Salı 12:16
Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı






Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı



Türkiye onları mekan mekan gezerken görüyor. Sıradışı ziyanetçiler bu kez pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğcilerin duasına mekandaki vatandaşlar hep bir ağızdan 'amin' dedi.

Belirli aralıklarla ortaya çıkan ‘tebliğci’ görüntülerine bir yerini daha eklendi. Tebliğciler; tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinonun ardından bu kez de pavyona gitti.

Manisa’da çekilen görüntülerde, pavyona giren tebliğcilerin müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslendiği görüldü. Tebliğcinin dualarına mekanda bulunanlar da hep bir ağızdan "amin" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.



 

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TebliğTebliğciler
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