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TEKADA Nadir hastalıklar için farkındalık oluşturuyor

Elini Uzat” farkındalık projesini başlatan Takeda Türkiye, tüm çalışanları ve ilgili hekimlerle birlikte bir DNA sarmalı oluşturdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 08:44
TEKADA Nadir hastalıklar için farkındalık oluşturuyor

TEKADA Nadir hastalıklar için farkındalık oluşturuyor


Nadir hastalıklara dikkat çekmek ve hastalarla toplum arasında güçlü bağlar kurmak için“Farkım Nadir Olmak, Bağ Kurmak İçin Elini Uzat” farkındalık projesini başlatan Takeda Türkiye, tüm çalışanları ve ilgili hekimlerle birlikte bir DNA sarmalı oluşturdu.

Takeda Türkiye, her yıl Şubat ayının son günü kutlanan “Nadir Hastalıklar Günü”nde bu yıl da önemli bir farkındalık çalışmasına destek oldu. Hastalarla bağ kurarak bu alanda paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Takeda Türkiye çalışanları hastalarla kurulacak güçlü bağı temsilen halkalar oluşturdular. Takeda çalışanlarının başlattığı zincir daha sonra Özdilek AVM içinde hekimlerin ve halkın katkılarıyla büyüdü.

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, bu sene Özdilek AVM’de, Takeda Türkiye’nin desteği ile gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine katılarak yapılan çalışmalara destek oldu ve bağa bir halka da kendisi ekledi.

12 Mart günü gerçekleştirilen etkinliğe Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Türk İmmünoloji Derneği temsilcisi Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nur Arslan ve çok sayıda Takeda çalışanı katıldı.

Böyle anlamlı bir etkinliği hayata geçirerek bu konuda farkındalık yaratılmasına destek olmaktan çok memnun olduklarını belirten Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş “Dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin nadir bir hastalığı olduğu ve bu hasta grubunun yaklaşık yarısının çocuklar olduğu tahmin ediliyor. Maalesef nadir hastalıklar ve bu hastaların yaşadığı zorluklar toplumda yeterince bilinmiyor. Bu nedenle hastalarla toplum arasındaki bağ kurmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda kamu bilincini arttırmak için Takeda olarak çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da ilk halkalarını çalışanlarımızın attığı bir zincir oluşturduk. Birbirine bağlanmış halkalardan ortaya çıkan büyük DNA sarmalı bizim hastalarımız ile aramızda kurduğumuz güçlü bağı ve aynı zamanda bu zorlu alanda ilgili paydaşların işbirliğinin önemini temsil ediyor” dedi.

Şubat sonunda yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle ertelenen etkinlik 12 Mart Perşembe günü Özdilek AVM’de gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Açelya Akkoyun ile birlikte DNA sarmalına halka ekleyen AVM ziyaretçileri, bu etkinlik sayesinde nadir hastalıklar konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Açelya Akkoyun, Prof. Dr. Nur Arslan, Şeyda Atadan Memiş (Takeda Türkiye Genel Müdürü)

Takeda Hakkında:

Japonya merkezli olan Takeda,değerlerine bağlı, AR-GE odaklı vizyonuyla biyofarmasötik alanında lider bir şirkettir ve bilimi yüksek düzeyde yenilikçi ilaçlara çevirerek hastalara “Daha Sağlıklı, Daha Parlak Bir Gelecek” sunmaktadır. Takeda, AR-GE çalışmalarını dört terapötik alanda sürdürmektedir; onkoloji, gastroenteroloji, nörobilim ve nadir hastalıklar. Ayrıca, plazma kaynaklı tedaviler ve aşı alanlarında da hedefe yönelik AR-GE yatırımları yapılmaktadır. Takeda, sağlam ve farklı yöntemler içeren bir portföy oluşturmak için geliştirilmiş ortak çalışmalara dayalı AR-GE becerilerini kullanarak ve yeni tedavi seçeneklerinin sınırlarını genişleterek, insanların hayatlarında fark yaratan, yüksek düzeyde yenilikçi ilaçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Takeda çalışanları, yaklaşık 80 ülkede hizmetleri alanındaki iş ortaklarıyla birlikte hastaların yaşam kalitesini arttırmaya kararlıdır.

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TekadaNadir HastalıkElini Uzat
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