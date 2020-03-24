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Teleferik seferleri geçici olarak durduruldu

TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattında yolcu sayısı büyük oranda düşünce seferler geçici olarak durduruldu.

24 Mart 2020 Salı 20:30
Teleferik seferleri geçici olarak durduruldu

Teleferik seferleri geçici olarak durduruldu

Covid-19 tedbirleri ile birlikte TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattında yolcu sayısı büyük oranda düştü. Bu nedenle, seferler 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren geçici olarak durduruluyor.


Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya çalışıyor. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı.


Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, 25 Mart 2020 Çarşamba itibariyle geçici olarak durduruluyor.


KADIKÖY-MODA TRAMVAYI’NDA SEFER ARALIKLARI UZADI

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle 20 dakikada bir gerçekleşecek.

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