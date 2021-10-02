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TEM Ankara yönünde korkutan kaza

Korkutan yangın, gün içerisinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiindeki bir otomobilde çıktı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 08:28
TEM Ankara yönünde korkutan kaza

TEM Ankara yönünde korkutan kaza


TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın diğer sürücülerin yardımıyla söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Korkutan yangın, gün içerisinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiindeki bir otomobilde çıktı.


TEM otoyolu Ankara yönünde Gaziosmanpaşa bölgesinde bir araçta başlaşan yangın panik ve korkuya neden oldu.

MOTOR KISMI YANMAYA BAŞLADI

İstanbul'da Anadolu yakası istikametine doğru ilerleyen otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsünün hemen emniyet şeridine çektiği araçta bulunan yolcular kendini panikle dışarı atarken, sürücünün kaputu açması ile bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor kısmını tamamen saran alevler TEM Otoyolunda da paniğe neden oldu.

Trafikteki diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.


 

Anahtar Kelimeler:
TemTEM Otoyolu
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