Tepebaşı Belediyesi aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı istedi





Kız arkadaşıyla buluşmalarında sık sık beraber oturduğu parktaki bankı evine götüren gence, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'ndan sosyal medya üstünden çağrı geldi. Ayrıldığı sevgilisiyle oturduğu bankı evine götüren gençten Tepebaşı Belediyesi bir ricada bulundu. Belediyenin resmi hesabın yapılan ricada, bankın yerine bırakılması istendi.

Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız. https://t.co/Mp1nIy738e — Tepebaşı Belediyesi (@tepebasibeltr) April 23, 2024



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir genç Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim” ifadelerini kullandı. Gencin paylaşımında evine götürdüğü bankın fotoğrafı da yer aldı.

Söz konusu paylaşıma Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi yanıt verdi.

Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda “Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız” ifadeleri yer aldı.