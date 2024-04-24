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Tepebaşı Belediyesi aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı istedi

Eskişehir Tepebaşı'nda oturan bir gencin sevgilisiyle buluşmalarında oturduğu belediyeye ait bankı evine götürmesi sosyal medyada günün konusu haline geldi. 

24 Nisan 2024 Çarşamba 10:05
Tepebaşı Belediyesi aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı istedi






Tepebaşı Belediyesi aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı istedi



Kız arkadaşıyla buluşmalarında sık sık beraber oturduğu parktaki bankı evine götüren gence, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'ndan sosyal medya üstünden çağrı geldi. Ayrıldığı sevgilisiyle oturduğu bankı evine götüren gençten Tepebaşı Belediyesi bir ricada bulundu. Belediyenin resmi hesabın yapılan ricada, bankın yerine bırakılması istendi.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir genç Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim” ifadelerini kullandı. Gencin paylaşımında evine götürdüğü bankın fotoğrafı da yer aldı.

Söz konusu paylaşıma Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi yanıt verdi. 

Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda  “Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız” ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Aşk AcısıTepebaşı
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