TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye’de 10 şehri etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya afet bölgelerinde, tamamen halkın katkılarıyla dayanışmayı sürdürüyor.
TİP, afet bölgesine ulaştırdığı 57 TIR, 47 kamyon, 20 kamyonet, 4 minibüs, 1 gezici sağlık karavanı, 40 binek araç, 2 karavan, 1 mobil yemek tırı, 1 mobil revir, 5 su tankı, 2 kabin duş, 12 kabin tuvalet ve 8 portatif sıcak yemek standı ile arama kurtarma ve iaşe çalışmalarını yürütüyor.
25 Şubat Cumartesi günü itibarıyla 48. yaşam ve sosyal alan konteyneri ile 600 yaşam çadırını afet bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkaran TİP’in, Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteyner kentteki çalışmalarda ise sona gelinmek üzere.