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TİP gönüllüleri deprem bölgesinde

Deprem yaralarını sarmak için bölgede çok sayıda siyasi parti ile birlikte TİP de, halkın uzattığı eli depremzede yurttaşlara ulaştırmaya devam ediyor!

27 Şubat 2023 Pazartesi 17:39
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde

TİP gönüllüleri deprem bölgesinde

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye’de 10 şehri etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya afet bölgelerinde, tamamen halkın katkılarıyla dayanışmayı sürdürüyor.

Aralarında arama-kurtarma uzmanı, afet gönüllüsü, doktor, hemşire, veteriner, sağlık personeli, inşaat işçisi, madenci ve psikologların olduğu 705 gönüllüyle afet bölgesindeki çalışmalarına depremin ilk gününden bu yana devam eden TİP, halkın uzattığı eli depremzede yurttaşlara ulaştırıyor.

TİP, afet bölgesine ulaştırdığı 57 TIR, 47 kamyon, 20 kamyonet, 4 minibüs, 1 gezici sağlık karavanı, 40 binek araç, 2 karavan, 1 mobil yemek tırı, 1 mobil revir, 5 su tankı, 2 kabin duş, 12 kabin tuvalet ve 8 portatif sıcak yemek standı ile arama kurtarma ve iaşe çalışmalarını yürütüyor.

25 Şubat Cumartesi günü itibarıyla 48. yaşam ve sosyal alan konteyneri ile 600 yaşam çadırını afet bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkaran TİP’in, Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteyner kentteki çalışmalarda ise sona gelinmek üzere.

Anahtar Kelimeler:
TıpDeprem
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