TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, koronavirüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla işçilerimizin sağlığını korumak için 2 milyon maske bağışladı. Maskeler, TİSK çatısı altındaki sendikalara üye işyerlerindeki çalışanlara ulaştırıldı.

Mikrocerrahi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli çalışmalar yürüten TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle koronavirüsüyle mücadeye destek veriyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarını önleme ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar çalışanların ve ailelerinin yanında da olan TİSK Mikrocerrahi Vakfı, küresel salgınla mücadele kapsamında bağışladığı 2 milyon maske TİSK çatısı altındaki Sendikalara üye işyerlerindeki çalışanlara ulaştırdı.

Küresel bir salgın olan Covid-19’la verilen ulusal mücadelede her türlü göreve hazır olduğunu belirten TİSK Mikrocerrahi Vakfı, bu bağışla görevleri gereği mesailerine devam ederek ülke ekonomisinin sürekliliğini sağlayan çalışanlarımızın sağlığını korumaya destek vermeyi amaçlıyor.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Hakkında

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Vakfı (TİSK) ile TİSK’e üye işveren sendikaları, iş dünyasının önde gelen şirketleri ve iş insanları tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Vakıf, iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmelerde yerleştirmeyi, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye’de gerçekleştirebilecek bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymaktadır.



