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Trabzon'da Afgan düğününde maytap zehirledi

Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan etkilenen 20 Afganlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:24
Trabzon'da Afgan düğününde maytap zehirledi


Trabzon'da Afgan düğününde maytap zehirledi

Afgan kökenli vatandaşların düğün şöleni maytap zehirlenmesiyle faciaya döndü. 20 kişi maytap dumanları yüzünden hastanelik oldu.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Uzunsokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Basire ve Farzad’ın düğünü için bir araya gelen Afganlı vatandaşlar pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan etkilendi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti.

Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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OrtahisarAfgan DüğünüMaytapZehirledi
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