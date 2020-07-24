Trafik Hayattır’dan güvenli sürüş videoları

Trafik Hayattır! platformu trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Youtube hesabından yayınladığı video serisi ile sürücülere kör nokta, araç kontrolü, hava yastığı, doğru lastik basıncı gibi konularda pratik bilgiler veriyor.

Trafikte güvenlik bilincinin toplumun her kesiminde oluşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Trafik Hayattır! platformu Youtube kanalından yayınladığı ‘Güvenli Sürüş’ videoları ile sürücülere hayat kurtarıcı, önemli bilgiler veriyor.

Yol Güvenlik Uzmanı Ahmet Özgün’ün yer aldığı videolarda Araç Kullanırken Kör Noktaya Nasıl Dikkat Etmeliyiz? Araç kontrolü Nasıl Yapılır? Hava Yastığının Önemi Nedir? Lastik Basınç Kontrolü nasıl yapılır gibi birçok konuda önemli tavsiyeler veriyor.

İki haftada bir yenilenen içeriklerle ‘Güvenli Sürüş’ videoları Trafik Hayattır’ın Youtube kanalından izlenebiliyor.