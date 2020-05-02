Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı
Kadına yönelik şiddet görüntüleri mübarek Ramazan gününde Mersin'den geldi. Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla saldıran bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı
Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti.
Öte yandan olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şahıs, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.
Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.