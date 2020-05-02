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Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı

Trafikte tartıştığı kadın sürücü ile yanındaki genç kadınlara elinde sopa ile saldıran adam aracına atlayarak kapyıplara karıştı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:10
Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı

Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı

Kadına yönelik şiddet görüntüleri mübarek Ramazan gününde Mersin'den geldi. Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla saldıran bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı

Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti.

Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şahıs, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.

Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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