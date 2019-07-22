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Tren yolcularını 2 saat perişan eden kadına gözaltı

Yanında getirdiği evcil hayvanı ile birlikte trende yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. 

Tren yolcularını 2 saat perişan eden kadına gözaltı

Yanında getirdiği evcil hayvanı ile birlikte trende yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:15
Tren yolcularını 2 saat perişan eden kadına gözaltı

Tren yolcularını 2 saat perişan eden kadına gözaltı

Eskişehir'den Kütahya'ya giden yolcu treninde yanında getirdiği evcil hayvanı için vatandaşlarla kavga eden kadın, koca treni 2 saat boyunca adeta rehin aldı, yolcular perişan oldu...


Eskişehir'den kalkan trende bir kadın yolcunun çıkardığı rezalet vatandaşları çileden çıkardı. Kabusa dönen Eskişehir - Tavşanlı yolculuğu sırasında yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı, yüzlerce kişi mağdur oldu...

Akıllara durgunluk veren olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi.

KURALLARA UYMADI BİLET ALMADI

Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan daha sonra da trenden indirilmek istenen kadın, kondüktöre hakaret etmesi üzerine araya giren yolcularlara da sözlü hakaretlerde bulundu.

YOLCULARA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU 

Sözlü hakaretlerin dozunu kaçıran kadının trende yolculuk yapan diğer vatandaşlara da fiziki müdehalede de bulunduğu iddia edildi. Olay sonrası Sabuncupınar tren istasyonunda şahsın yeri değiştirildi.

Trenin Kütahya garına gelmesi ile birlikte ihbar üzerine olay gelen jandarma ekipleri kadından şikayetçi olan darp mağduru yolcuların ifadesini almak üzere karakola götürüldü.

Trenin 2 saat rötar yapmasına ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden olan ismi açıklanmayan Kadın hakkında çevreye rahatsızlık vermek, kolluk kuvvetlerine kimlik ibraz etmemek,trenin yola devam etmesine engel teşkil etmesi ve kurallara uygun olmayan bir şekilde trene hayvan soktuğu için soruşturma açıldığı bildirildi. 

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