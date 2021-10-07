Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TRT'nin İmamoğlu takıntısını Şahan Gökbakar 'ti'ye aldı

TRT spikerinin keyfi sansürü, kamu kurumlarında partizanlığın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Soyadı İmamoğlu olan Hentbol Milli Takım oyuncusuna uygulanan sansür ünlü şovmen Şahan Gökbakar tarafından böyle ti'ye alındı.

07 Ekim 2021 Perşembe 21:43
TRT'nin İmamoğlu takıntısını Şahan Gökbakar 'ti'ye aldı

TRT'nin İmamoğlu takıntısını Şahan Gökbakar 'ti'ye aldı

Soyadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı olan Hentbol Türk Milli Takımı oyuncusu Sevilay İmamoğlu Öcal'ı karşılaşma sırasında sansürleyen TRT spikeri alay konusu oldu.

TRT Spor spikerinin Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oynadığı maçta Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumaması sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; Şahan Gökbakar da bu durum ti'ye aldı.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını söylememesi gündem oldu.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu durumu komedyen Şahan Gökbakar ti’ye aldı! Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video için, “TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu… 

Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı…” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
TRTHENTBOLSansürİmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Şehit Yakınları ve Gaziler Boğazda Tarih Yolculuğuna Çıktı 
 Şehit Yakınları ve Gaziler Boğazda Tarih Yolculuğuna Çıktı 
İzmir'de trafik kazası rekoru | 30 günde bin 75 kaza
İzmir'de trafik kazası rekoru | 30 günde bin 75 kaza
Astrolog Öner Döşer böyle uyardı| Akıl var, bilim var, tedbirinizi alın
Astrolog Öner Döşer böyle uyardı| Akıl var, bilim var, tedbirinizi alın
TEM Ankara yönünde korkutan kaza
TEM Ankara yönünde korkutan kaza
Zübeyde Hanım'da doğal gaz hasreti 16 yıl sonra bitti
Zübeyde Hanım'da doğal gaz hasreti 16 yıl sonra bitti
Kocamı elimden aldın kavgası ortalığı karıştırdı
Kocamı elimden aldın kavgası ortalığı karıştırdı
Metrobüs üstünde like uğruna kıtalar arası yolculuk
Metrobüs üstünde like uğruna kıtalar arası yolculuk
İstanbul'da yayalar ve bisikletlilere özel durak
İstanbul'da yayalar ve bisikletlilere özel durak
Yangın şeytanı Antalya'da böyle görüntülendi
Yangın şeytanı Antalya'da böyle görüntülendi
İBB'den Avrupa Hareketlilik Haftası için özel etkinlikler
İBB'den Avrupa Hareketlilik Haftası için özel etkinlikler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim