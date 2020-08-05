Türk bilim insanından salgın hastalıklara karşı önemli buluş

Dünyada ilk kez bir Türk Bilim İnsanı solunum yoluyla maruz kaldığımız tehlikelerin tümünü bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir buluş gerçekleştirdi. Patent Başvurusunun gerçekleştirildiği bu büyük buluşa imza atan Dr. Hakan Hamzaçebi yalnızca bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroorganizmaları barındıran havayı değil, biyolojik ve kimyasal silahlar ile saldırı halinde bile kapalı ortamdaki havayı anında tahliye edebilen bir sistem geliştirdi.

Buluş sahibi olan Dr. Hakan Hamzaçebi; hareketli ve hareketsiz kapalı ortamlarda sağlıklı hava solunmasını sağlayan buluşun ortak kullanılan kapalı alanlarda yaygın kullanıma geçmesi ile birlikte, Covid 19 hastalığı dahil tüm üst solunum yolları infeksiyonlarının insanlığı tehdit etmekten her geçen gün uzaklaşacağını, sonraki nesillerin bu hastalıkları sadece kitaplarda okuyacağını belirtmektedir. Covid 19 pandemisinin de eklenmesiyle dünya ekonomisine yüzmilyarlarca USD'ı ek yük oluşturan solunum yolları infeksiyonlarının gerek sağlık gerekse ekonomik risklerinin, buluşun yaygın kullanıma geçmesi ile her geçen sene azalarak bugüne kadar hiç olmadığı kadar düşük seviyelere ineceğini söyleyen Dr. Hakan Hamzaçebi; böylece insanlar kapalı ortamlarda maske takma, sosyal mesafe koyma gibi sınırlamalar olmaksızın bugüne kadar hiç olmadıkları kadar güvenle, özgürce ve sağlıklı olarak nefes alıp verebileceklerini vurguladı. Ülke yönetimlerinin alacağı kararlar ve/veya havalandırma sektöründe hizmet sunan kuruluşların kendi insiyatifleri ile mevcut teknolojilerini buluşun önerdiği standartlar doğrultusunda değiştirebileceklerini belirten Dr. Hakan Hamzaçebi, öncelikli olarak toplu taşıma araçları, AVM, okul, hastahane, market, resmi, özel sektör binaları gibi çok kullanılan kapalı alanlarda uygulamaların hayata geçirilmesini tavsiye etmektedir.