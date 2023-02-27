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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği

‘Sen de bir el at’ bağış kampanyasıyla engelli bireylerin kullanmak zorunda olduğu tekerlekli sandalye, baston, koltuk değneği, protez, ortez, beyaz baston ve işitme cihazı gibi malzemelerin temini hedefleniyor.

27 Şubat 2023 Pazartesi 16:52
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği


Engelli depremzedelerin yanı sıra yaşanan felaket sonrasında engelli hale gelen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet bölgesine destek sağlayan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, başlattığı ‘Sen de bir el at’ bağış kampanyası için de yardımseverlere çağrıda bulunuyor.

Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta peş peşe gerçekleşen depremlerin acısını yaşarken yardım seferberliği de aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis’i yerle bir eden depremlerin yaralarını sarmak için başlayan seferberlik hareketinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu da yerini aldı. 

Engelli depremzedelerin yanı sıra yaşanan felaket sonucunda engelli hale gelen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet bölgesine destek sağlayan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu aynı zamanda başlattığı ‘Sen de bir el at’ kampanyasıyla felaketin yaralarının sarılmasında köprü görevi görmeyi hedefliyor. 

Engelli olan ve depremde engelli hale gelenler için bağış kapanyası... 

Engelli bireylerin insani ihtiyaçlarını giderebilmek adına harekete geçtiklerini belirten Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelli bireylerin kullandığı yardımcı araç gereçlerin kendileri için barınma ya da ekmek gibi temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili bilgi veren Y usuf Çelebi, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük afet Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis’te çok büyük yıkımlara, can kayıplarına ve sakatlanmalara yol açtı.

Deprem sonrası engelli duruma gelmiş bireyler ve engelli olup da depremi yaşamış bireyler iki kere yıkım yaşadı. Engelli bireylerin insani temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kullanmak zorunda oldukları tekerlekli sandalyesi, bastonu, koltuk değneği, protezi, ortezi, beyaz bastonu, işitme cihazı gibi malzemeleri de ya enkaz altında kaldı ya da kullanılamaz duruma geldi. Oysa bu araç gereçler engelli bireyler için barınma gibi, ekmek gibi temel bir ihtiyaçtır.” dedi. 

Çelebi sözlerine şöyle devam etti. “Engelli vatandaşlarımız üzerindeki ileri derecede olumsuz koşullara bir parça da olsa destek olabilmek ve acil ihtiyaç duyulan desteğin ivedilikle sağlanması için “Devlet millet el ele, sen de bir el at” diyerek kampanyamızı başlattık. İlk olarak tekerlekli sandalye ve yürüteç cihazını kapsayan bir yardım TIR’ını bölgeye gönderdik” diye konuştu. 
Ankara Valiliği tarafından izin verilmiş olan “Sen de bir el at” bağış kampanyasına destek vermek isteyenlere çağrıda bulunan Çelebi “Tekerlekli sandalye, baston, koltuk değneği, beyaz baston gibi malzemeleri tarafımıza ulaştırabilir ya da nakdi yardımda bulunarak bu malzemelerin teminine destek olabilirsiniz. 

Kampanyamıza destek vermek isteyenler, tüm GSM operatörlerinin faturalı ve faturasız hatlarından 8191’e DESTEK yazıp SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilir ya da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun www.tsk.org.tr ve www.sendebirelat.org internet sayfalarından erişebilecekleri banka hesaplarına veya kredi kartı ile online bağışta bulunabilirler. 

Engelli bireylere yönelik organizasyonlar düzenleyerek bu travmayı daha kolay atlatma süreçlerine destek olma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların bu organizasyonlara katkıda bulunmaları veya bağış etkinliklerimize sponsor olarak destek olmalarını talep ediyoruz.” dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKENGELLİLERDeprem
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