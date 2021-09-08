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Tuzla'da tren faciasından dönüldü | YHT ile yük treni kafa kafaya geldi

İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:31
Tuzla'da tren faciasından dönüldü | YHT ile yük treni kafa kafaya geldi

Tuzla'da tren faciasından dönüldü

Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı. Facianın eşiğinden son anda dönülen kazanın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.  

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

Kazaya sinyalizasyon sisteminden kaynaklı bir hatanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 08.09.2021 10:39
Anahtar Kelimeler:
TuzlaTrenYHT
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