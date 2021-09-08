Tuzla'da tren faciasından dönüldü | YHT ile yük treni kafa kafaya geldi

Tuzla'da tren faciasından dönüldü
Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı. Facianın eşiğinden son anda dönülen kazanın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.
TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.
Kazaya sinyalizasyon sisteminden kaynaklı bir hatanın neden olduğu tahmin ediliyor.