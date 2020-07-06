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ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanmaya başlanan DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ, 7 Temmuz Salı günü yurt dışı 40’a yakın şehirde ve yurt genelinde kutlanacak. 

06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:49
ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim

ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim

2020 yılı kutlamalarının teması “Değişim ile Doğayı Koru Yaşamı Yeşert” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor.

ULUDEF yetkilileri, 7 Temmuz (7.7.) gününün Dünya Değişim Günü olarak ilan edilmesindeki amacı şöyle açıklıyor: “Bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için farkındalık yaratmak, bunun için her sene 7 Temmuzda halka açık, bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek, kutlamaların yurt içi ve yurt dışında, tüm dünyada yaygınlaşarak gerçekleşmesini sağlamak. Geçen yıl “Çevre Bilincinde Değişim” demiştik, Türkiye geneli ve yurt dışında halka açık nefes çalışmaları düzenlemiştik. Bu yıl ise kutlamanın teması: “Değişim ile Doğayı Koru Yaşamı Yeşert”. Kutlamalarda, nefes çalışmaları, müzik, dans ve değişimin önemini anlatan konuşmalar yapılacak. 
Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapılıyor. 
Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Marmaris, Çorlu, Bodrum dâhil yurt genelinde yapılacak. Kutlamalara tüm halkımız davetlidir.”    
2020 Yılı Kutlamalarının Teması: Değişim ile Doğayı Koru Yaşamı Yeşert!
 
Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri bu yılki kutlamalara ilişkin olarak ayrıca şunları söyledi: “Eğer dünya değişsin, savaşlar bitsin, gelecek umutla dolsun istiyorsan, kendini değiştirmekle başla. Değişim için harekete geçme zamanı gelmiştir çünkü bu gezegen ve onun doğası hepimizin mirasıdır.

Tek bir dünya ve tek bir insanlık var! Gereken değişim gerçekleşmezse, herkes kaybedecek. Değişim için yerinden oynatmadığımız tek bir taş bile kalmamalıdır. 

Seçenekler dürüstçe, açıkça, önyargısızca ve akıllıca ele alınmalıdır. Bu gezegeni kaybetmemek için değişime yönelik tüm olanaklar araştırılmalı ve değişim gerçekleştirilmelidir. 

Değişimde mantık değil, sevgi belirleyici faktör olacaktır. Değişimin lokomotifi akıl değil kalptir. Biz bu gezegeni sadece sevgi sayesinde kurtarabiliriz. Gecenin karanlığı seni umutsuzluğa maruz bırakabilir fakat biz şafağın umuduyla doluyuz.

Türkiye’de ve dünyada pek çok bölgede canlı ve online olarak yapılacak etkinliklere ücretsiz olarak herkes katılabilir.”
Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) aynı zamanda Değişim Uzmanlığı Eğitimlerinin düzenlenmesine de öncülük ediyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı eğitiminin ise Eylül ayında gerçekleşeceği ifade edildi.
 

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