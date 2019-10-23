





Umre Turu Acentası Seçiminde Neye Dikkat Edilmelidir?

Mabed Turizm kurucu üyesi Mehmet Sükük’e Sorduk . Umre Turu Acentası Seçiminde Neye Dikkat Edilmelidir?

Umre bilindiği üzere Müslümanların kutsal olarak bildikleri Kabe ve Mekke’yi hacca gidilecek zamanların dışında bir dönemde ziyaret etmek demek. Bugün milyonlarca Müslüman belli zamanlarda iyi bir tur firması bularak işlerini, güçlerini bırakarak ziyaret ederler. Umre’ye gidiş kutsal bir görevin yerine getirilmesidir. Lakin burada dikkat edilecek olan hususlardan birisi de oraya gidiş ve gelişlerde yaşayacakları problemlerin olmamasıdır. Gidilecek olan yerde, beslenme, sağlık, konaklama ve ulaşım gibi diğer konularında sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırılarak kişinin doğrudan ibadete yönlendirilmesi sağlanması gerekir. Bunun içinde umreye giderken mutlaka iyi ve tecrübeli bir firmayı tercih etmek gerekir. Özellikle Müslümanlar buraya gitmenin vermiş olduğu heyecana yenik düşerek kaliteli bir firma seçmiyor olsalar da bunun pişmanlığını da gittiklerinde orada diğer umre firmalarının hizmetlerini gördüklerinde fark edebiliyorlar. Ancak bu işin işten geçtiği bir dönemdir ve yapılacak hiçbir şey yoktur.

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Az önce belirtmiş olduğumuz hizmetleri sağlamak ve ihtiyaçların teini noktasında Mabed turizm her zaman kendi kalitesini ortaya koymuş ve bu zamana kadar düzenlemiş olduğu turlarla da insanların memnuniyetini kazanmıştır. Umre firması olmak demek yapılan işinde kutsallığının farkına varmak demektir. Eğer ki siz bu kutsallığı düşünemiyor ve doğrudan kazanacağınız paraya odaklanıyorsanız o zaman kazandığınız paranın da pek bir faydası olmayacaktır. Mabed turizm ulaşım, beslenme, konaklama ve benzer hizmetler konusunda her zaman bir numara olmayı başarmışken aynı zamanda ekonomik turlar ve lüks turlarla da farklı umre turlarını hazırlamıştır. Bu umre turlarında hizmet bakımından hepsi üst seviyede olsa da turlar arasındaki farkların nedeni de süreden kaynaklanmaktadır.

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Mabed Turizm umreciler için belli dönemlerde özel kampanyalar düzenlemektedir. Örneğin 850 dolara düzenlenecek olan ekonomik turlar burada örnek olarak gösterilebilir. Firmanın 27 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizmek isteriz çünkü bu kadar uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan firmanın da üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmiş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sonuç olarak şöyle toparlayabiliriz siz de umreye gittiğinizde problem yaşamamak ve konforlu bir geliş gidiş düşünüyorsanız o zaman tam adresindesiniz.

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