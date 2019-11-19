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Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras yoğun bakımda

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerine yoga eğitimleri veren Zeynep Uras, Sarıyer'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Uras halen yoğun bakımda.

Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras yoğun bakımda

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerine yoga eğitimleri veren Zeynep Uras, Sarıyer'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Uras halen yoğun bakımda.

19 Kasım 2019 Salı 14:57
Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras yoğun bakımda

Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras yoğun bakımda

Sarıyer Yeniköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Zeynep Uras'ın otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza, geçtiğimiz Cuma günü, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A., (37) süratli bir şekilde cadde üzerinde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahale sonrası, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan kadının ünlülerin yoga eğitmeni öğrenilen Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Başından ağır yaralanan Uras, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralı Uras’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.,’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Zeynep Uras’a otomobilin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yolun karşısına geçmeyen Uras’a, cadde üzerinde seyir eden lüks otomobil hızla çarpıyor. Uras’ın ise çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düştüğü görülüyor.

Son Güncelleme: 19.11.2019 15:05
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