

Unutulan eşya ihalesi | Vatandaş satın almak için yarıştı





Son üç yılda toplu taşıma araçlarında unutulan araçlar, cep telefonunu, kullandığı elektronik aracını değiştirmek isteyenlerin umudu oldu. Yurttaşlar, ekonomik krizin iyice derinleşmesi nedeniyle, sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan laptoplar, cep telefonları, kameralar gibi birçok teknolojik cihazın da içinde bulunduğu eşya satışına, yoğun ilgi gösterdi.



EGO Genel Müdürlüğü, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

Açık artırma; ABB TV, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı. EGO Genel Müdürlüğü, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan eşyaların satışını halka açık olarak gerçekleştirdi. Açık artırma, ekonomik krizin giderek derinleşmesi ve alım gücünün azalması nedeniyle yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

KAYIP EŞYALAR YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırma ile ilgili olarak şunları söyledi:

Metro, ANKARAY ve belediye otobüslerimizde unutulan ve sahibine ulaşılamayan eşyalarımızın satışını yapıyoruz. Kendi depomuzda kayıt altına aldığımız eşyaların dokümanını aldıktan sonra Kayıp Eşya Yönetmeliği gereği burada satışa çıkardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan kayıp eşya satışımızı gerçekleştirdik. Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var. 2 binin üzerinde ürünümüz var ve satışlar gayet iyi gitti. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz.

ELDE EDİLEN GELİR EGO’YA AKTARILACAK

Satış listesine alınan eşyalar arasında “iç çamaşırı, pantolon, elbise, kaban, eşofman, kazak, tişort, ayakkabı, çizme, kemer, şemsiye, kitap, saz, gözlük, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, matkap, dekopaj, radyo, flüt, kamera, kamera ayağı, traş makinesi, çakı, tv kumandası, kelepçe, hesap makinası, kol saati, fotoğraf makinası ve ziynet eşyası” yer aldı.

Görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi’ne teslim edilen eşyalardan sahiplerine ulaşılamayanların listesi her ay EGO Genel Müdürlüğü’nün www.ego.gov.tr isimli internet sayfasında yayınlanırken, satış sonrası elde edilen gelir kuruma aktarılacak.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen açık artırmaya katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet Fatih Doğan: “Çok beğendik. Biz de ilk defa geliyoruz. Şeffaf olarak yapılması çok güzel, teşekkür ederiz.”

-Nihat Yalçındere: “Elektronik cihazlara bakmaya geldik. Uygun bir şey bulursak alacağız.”

-Osman Seme: “Babamla beraber geldik. Güzel bir hizmet olmuş beğendik.”



