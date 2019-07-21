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Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu

Amerika'da sınırlı sayıda bastırılan, piyasada geçerliliği olmamasına rağmen zenginliğin sembolü olarak sayılı kişilerin elinde bulunan 1 milyon dolarlık banknot para ele geçirildii

Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu

Amerika'da sınırlı sayıda bastırılan, piyasada geçerliliği olmamasına rağmen zenginliğin sembolü olarak sayılı kişilerin elinde bulunan 1 milyon dolarlık banknot para ele geçirildii

21 Temmuz 2019 Pazar 06:37
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu

Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot operasyonu

Sahte mi, gerçek mi henüz belli değil.. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolarlık tek banknotun Uşak'a nasıl geldiği ise tam bir muamma. Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve Amerikalı zenginlere prestij sağladığına inanılan ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları ise araştırılıyor.


Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği yada nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. 

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.

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