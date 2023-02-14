Üsküdar Belediyesi deprem bölgesi için tuvalet ve lavabo üretiyor

Deprem Bölgesi'ne Üsküdar Belediyesi'nden tuvalet ve lavabo üretimi
Üsküdar Selimiye’deki Atık Yönetim Merkezi’nde özel bir alan oluşturan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü belediye çalışanlarından oluşan kalabalık bir ekiple seyyar tuvalet üretimine başladı.
Seyyar tuvalet ve lavabolardan ilk etapta 100 adet üretildi. Üretilen ilk parti seyyar tuvalet ve lavabolar Üsküdar Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan İskenderun’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Selimiye Atık Yönetim Merkezi’ndeki atölyedeki çalışmalar bununla da sınırlı kalmayıp imal edilen seyyar tuvalet ve lavabolar diğer deprem bölgelerine de gönderilmeye devam edilecek.