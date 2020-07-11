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UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında

UYF Başkanı Akif Manaf, yoganın bir spor dalı olarak olimpiyatlara dahil edilmesi sürecine ilişkin çok önemli bilgiler verdi.  

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:15
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında

UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile Kanal 7’de yayınlanan “Özlem&Yasin ile Mutfağım Şahane” programına konuk oldu. UYF Başkanı Akif Manaf, yoganın bir spor dalı olarak olimpiyatlara dahil edilmesi sürecine ilişkin çok önemli bilgiler verdi.  

Gerçek yoga nedir? sorusu üzerine UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: “Yoga kelime anlamı olarak bütünleşme, bütünlük kazanmak demek. Ancak yoga günümüzde çok yozlaşmış. Çünkü Hinduizm inançları yogaya sızmış. O yüzden biz yoga değil, “Orijinal Yoga Sistemi” diyoruz. Teknikleri orijinal olarak doğru şekilde uyguluyoruz. Gerçek yoganın anlamı aslında spordur. Yoga ilk insanların çok kadim zamanlarda yaptıkları evrensel bir spordu. O yüzden yoga unsurlarını bütün sporlarda görebiliriz. Jimnastikte ve her yerde yoga tekniklerinin unsurları var. Uluslararası Yoga Federasyonu olarak yogayı spor olarak bütün dünyaya sunuyoruz. Sağ olsun devletimiz de birkaç sene önce bizim çabalarımızla yogayı spor olarak kabul etti ve artık yoga Türkiye’de spor olarak uygulanıyor. Denetim altına alındı. 
Yogayı Hinduizmden tamamen arınmış şekilde sunuyoruz. Çünkü Yoga din değil, dinsel hiçbir şey yogada yok. Tanrı yok, dua yok, tapınma yok, tespih çevirme yok. Hareketler var spor olarak ve yoga gerçekten insanın sağlığına, mutluluğuna büyük bir katkıda bulunuyor.” 

Programda UYF Başkanı Manaf, yoganın olimpiyatlara dâhil edilmesi sürecine ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Uluslararası Yoga Federasyonu olarak dünyanın dört tarafında yarışmalar düzenliyoruz ve daha da güçlü bir projeyi ortaya çıkardık. International Yoga Olympic Committee’yi (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kurduk. Şu an dünyanın 208 ülkesinde olimpiyatlara hızla hazırlanıyoruz. Çok yakında ilk Yoga Olimpik Oyunları gerçekleşecek. İlk Yoga Olimpiyatları yakında patlayacak. İki alternatif vardı. Biri New York’ta biri İstanbul’da. Son karar hala verilmemiş, ortalık karışmış çünkü. Ya New York’ta ya İstanbul’da olacak. Bakacağız.

Sloganımız: Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına çevirmek. Çünkü olimpiyatlar ve yoga olimpiyat oyunları çok kadim bir uygulamadır. Antik Yunan’da olimpiyatlar zamanında ateşkes ilan ediliyordu, savaşlar duruyordu. İnsanlar dört taraftan gelip oyun şeklinde, hırslı bir yarışma olarak değil, spor olarak oyunlar düzenleniyordu. Müzik, dans oluyordu ve sanatçılar kendi hünerlerini gösteriyorlardı. O yüzden biz Yoga Olimpik Oyunları diyoruz. Yogada bir yarışma yok ama bir oyun şeklinde. Küresel barış ve birlik için şu an Yoga Olimpik Oyunlarını tüm dünyaya sunuyoruz.” 

Programda ayrıca üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından genç yüz için teknikler uygulamalı olarak gösterildi. Merve Tanrıverdi, masrafsız ve acısız bir şekilde yüzümüzü nasıl daha güzel hale getirebiliriz sorusuna, yüz ve boyun bölgesinde meydana gelen sarkmaların genetik faktörler, kilo verme, stres ve yorgunluğa bağlı ortaya çıkabildiğini belirterek, uygulanan genç yüz için tekniklerle bölgede kan dolaşımının hızlandığını, yüz ve gıdı bölgesinin doğal olarak gençleştiğini söyledi.

Elmacık kemiklerini daha belirgin hale getirmek, gülme çizgilerini ortadan kaldırmak, göz kapağı sarkmalarını ve kaz ayağı çizgilerini gidermek için teknikler gösterdi. Ayrıca Tanrıverdi, her gün düzenli olarak uygulanan Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile bedensel ve psikolojik olarak her anlamda tepeden tırnağa kadar yenilenmenin ve ayrıca sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
 

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