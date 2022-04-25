Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı

Haber; Kemal Kaçmaz

Türkiye Uysal Cengiz'i, unutulmaya yüz tutan Osmanlı döneminin ünlü içeceği Hardaliye'yi yeniden üretmeyi başarmasıyla tanıdı.

Kısa sürede Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında çok sevilen Hardaliye sofralarda eski güzel günlere dönerken, tanınması için büyük emek veren Uysal Cengiz dün hayatını kaybetti.

70 Yaşında hayatını kaybeden'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Uysal Cengiz İYİ Parti Kırklareli il teşkilatı kurucuları arasında yer aldı.

Renkli ve yardımsever kişiliği ile tanınan Uysal Cengiz'in cenazesi Kırklareli Kızılcıkdere Köyü'nde toprağa verildi.

Uysal Cengiz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.