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Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı 

Kaybolmaya yüz tutan hardaliye adlı içeceği yeniden üreterek milyonlarca kişiye sevdiren, Trakyalı çiftçi Uysal Cengiz hayatını kaybetti.

25 Nisan 2022 Pazartesi 07:56
Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı 

Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı 

Haber; Kemal Kaçmaz

Türkiye Uysal Cengiz'i, unutulmaya yüz tutan Osmanlı döneminin ünlü içeceği Hardaliye'yi yeniden üretmeyi başarmasıyla tanıdı.

Kısa sürede Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında çok sevilen Hardaliye sofralarda eski güzel günlere dönerken, tanınması için büyük emek veren Uysal Cengiz dün hayatını kaybetti. 

70 Yaşında hayatını kaybeden Uysal Cengiz Kırklareli Ziraat Odası'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Uysal Cengiz İYİ Parti Kırklareli il teşkilatı kurucuları arasında yer aldı.

Renkli ve yardımsever kişiliği ile tanınan Uysal Cengiz'in cenazesi Kırklareli Kızılcıkdere Köyü'nde toprağa verildi.
Uysal Cengiz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Son Güncelleme: 25.04.2022 07:59
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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