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Vapur yolcularına ilk yardım eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, vapur yolcularına ilk yardım eğitimi verecek.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46
Vapur yolcularına ilk yardım eğitimi

Vapur yolcularına ilk yardım eğitimi

10 Ağustos Pazartesi günü Eminönü-Karaköy-Kadıköy Hattında, maketler üzerinde uygulamalı olarak verilecek eğitimlerde, ilk yardımın önemi vurgulanacak. “Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajı” vurgusuyla, hayat kurtarmanın ipuçları paylaşılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, vapur yolcularına ilk yardım eğitimi verecek. Eğitimler, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ve Beykoz Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Eğitimler Eminönü-Karaköy-Kadıköy Hattı’nda

10 Ağustos Pazartesi günü saat 10,00’da, Eminönü Kadıköy İskelesi’nde başlayacak eğitimler, Eminönü-Karaköy-Kadıköy Hattı’nda (gidiş-dönüş) saat 16,00’a kadar sürecek.

Doğru müdahale hayat kurtarır

ATTDER Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı’nın koordinesinde ilk yardımın önemi bir kez daha vurgulanacak. Maketler üzerinde verilecek eğitimde, “Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajı” vurgusuyla hayat kurtarmanın ipuçları paylaşılacak.

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