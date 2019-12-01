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Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin uyardığı yağmur 8 saat sonra geldi, İstanbul'da bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Pendik'te bir araç içinde vatandaşlar mahsur kaldı.

Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin uyardığı yağmur 8 saat sonra geldi, İstanbul'da bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Pendik'te bir araç içinde vatandaşlar mahsur kaldı.

01 Aralık 2019 Pazar 00:32
Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı


Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin uyardığı yağmur 8 saat sonra geldi, İstanbul'da bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Pendik'te bir araç içinde vatandaşlar mahsur kaldı.

Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen yağmur, meteoroloji uyarısının 8 saat ardından geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

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