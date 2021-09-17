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Yangın şeytanı Antalya'da böyle görüntülendi

Antalya'da günlerce süren orman yangınında nadir görülen doğa olayı yaşandığı belirlendi. 'Yangın şeytanı' denilen ateş hortumu yaklaşık 10 dakika sürdü.

17 Eylül 2021 Cuma 21:25
Yangın şeytanı Antalya'da böyle görüntülendi

Yangın şeytanı Antalya'da böyle görüntülendi


Antalya'daki büyük orman yangınında boyu metreleri bulan alevler arasında 'yangın şeytanı' denilen ateş hortumunun oluştuğu ortaya çıktı.

Antalya'da, 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan orman yangınında nadir görülen doğa olayının yaşandığı ortaya çıktı. Sıcak hava kütlesinin yükselmesiyle karadaki yangına temas edilmesi sonucu oluşan ve adına 'yangın şeytanı' denilen hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen ve tepenin üzerinde yükselen hortum şeklindeki yoğun dumanların kenarında insan yüzünü andıran silüet dikkat çekti.

Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden olabiliyor. Bu girdaplar, etrafındaki parçaları içine çekip, yakarak büyüyebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yangın şeytanıAntalya
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