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Yapay zeka, orman yangınlarına da çözüm oluyor

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech, orman yangınlarının yol açtığı zararı en aza indirmek için yapay zeka ile harekete geçti.

29 Temmuz 2022 Cuma 09:34
Yapay zeka, orman yangınlarına da çözüm oluyor

Yapay zeka, orman yangınlarına da çözüm oluyor

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, yapay zekanın orman yönetimi, yangın tehlikesi tespiti ve kurtarma alanlarında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Cerebrum Tech, yeni teknoloji çözümüyle, orman yangınlarının tespiti ve erken müdahalesi için çalışıyor.

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, hayatın her alanında yapay zekanın kullanılabildiğine dikkat çekerek, “Cerebrum Tech’in “Yapay zekalı yangın önleme ve söndürme” uygulaması ile ormanlarımızın korunmasının mümkün olduğunu söyledi. Erkul, “Yangın takip sistemi operatörler tarafından 7/24 izlenemiyor. Yapay zeka burada insan gibi yorulmadan tüm kameralardan gelen görüntüleri eş zamanlı olarak takip edebiliyor ve gerektiğinde uyarı mekanizmalarını harekete geçiriyor… Sistem, mevcut karar destek sistemlerine de entegre olabiliyor” şeklinde konuştu. Erkul, şöyle devam etti; “Uygulama aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de bölgede görevli personellere anlık bildirim gönderebiliyor. Bu bildirimler istenildiğinde E-posta, SMS, Whatsapp veya Telegram mesajı olarak gönderilebiliyor.” 

Dokuz saniye içinde tespit

Cerebrum Tech’in “Yapay zekalı yangın önleme ve söndürme” uygulaması ile yangın gözlem kulelerinde kurulu kamera sistemlerinden alınan görüntü radyolink vasıtasıyla bölge müdürlüklerine aktarılıyor. Bölge müdürlüklerine yerleştirilen özel sunucular gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak değerlendiriliyor. 300’ün üzerinde yangın verisi kullanılarak eğittiğimiz yapay zekâ destekli duman tespit yazılımı bu sunucular üzerinde çalışıyor. Yazılım gelen görüntüler üzerinde ormanlık alanda yangın dumanı oluştuğunda 9 saniye içerisinde karar destek sistemine uyarı gönderiyor. Bu noktada yangının çıktığı bölgenin GPS koordinatları tespit ediliyor ve en yakın yangın mücadele ekiplerine yangının koordinatı iletiliyor.

50 bin hektarlık alan 1 saat içerisinde taranıyor

Cerebrum Tech’in “yapay zekalı yangın önleme ve söndürme” teknolojisi Türkiye’de Antalya’da çıkarılan suni yangınlar vasıtasıyla sistem test edildi ve işlevselliği doğrulandı. Orman yangını ile mücadelede uydulardan gelen bilgileri teyit etmek ve yangının yerini hatasız tespit için kullanılan dronelar da en önemli teknolojik çözümler arasında yer alıyor. Drone sistemi ile hassas alanlarda yangın tespitinde kullanılan bu teknoloji,  yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde sürüler halinde uçuşa başlayan dronelar önceden belirlenen rotada otonom uçuş gerçekleştiriyorlar. Her bir drone 50 bin hektarlık alanı 1 saat içerisinde tarayabiliyor.

Cerebrum Tech:

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketi, dijital dönüşüm konusunda etkin ve sürdürülebilir çözümler sunan Cerebrum Tech, 2021 yılında kuruldu. Alanında uzman kadrosuyla Cerebrum Tech; akıllı şehirler, metaverse, sürdürülebilirlik ve siber güvenliğin yanı sıra robotik süreç otomasyonu, yapay zekâ, veri güvenliği ile danışmalığı alanlarında yenilikçi ve global standartlarda uygulamalar geliştiriyor. Faaliyet sektörleri arasında ise akıllı şehircilik, eğitim, sağlık, endüstri, otomotiv ve savunma sanayi yer alıyor. Cerebrum Tech, güvenilir ve lider bir teknoloji şirketi olma vizyonuna sahip olarak ilerlerken, Silikon Vadisi’nde, İstanbul, Seul, Ankara, Londra ve Hollanda’da yer alan ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin pot

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Yapay Zeka
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