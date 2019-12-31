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Yeni yılınız kutlu olsun, 2020 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin

2019 yılında ortaya çıkan tüm sorunların aşıldığı, bereket dolu günlerin geride kaldığı huzur dolu seneler dileriz.

31 Aralık 2019 Salı 23:04
Yeni yılınız kutlu olsun, 2020 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin


Yeni yılınız kutlu olsun, 2020 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin


Türkiye iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyor. 2020 yılı ülkemize, insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileriz. 

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

EN GÜZEL YIL BAŞI MESAJLARI

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Yine yeni bir yıl geldi. 2020 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

Ömrün mutlu yıllar mutlu yarınlar ile dolu olsun. En güzel dostluklar seni dost sayana nasip olsun. Mutlu yıllar...
 

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Yılbaşı kadar renkli, bebek kadar masum insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümіtsіz kalmaman ve hayallerіne kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

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Son Güncelleme: 31.12.2019 23:14
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2020Yeni YılYeni Yıl Mesajları
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