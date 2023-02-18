Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş

Uzman denetiminden uzak, restorasyon kusurları yüzünden çok sayıda tarihi eser niteliğindeki bina deprem bölgesinde yıkıldı. Yıkılan tarihi binalar arasında Adıyaman Ulucamii'de bulunuyor.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:30
Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş

Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş

Deprem bölgesinde binlerce bina yerle bir olurken, yakın tarihlerde restore edilen tarihi yapılar da yıkılmaktan kurtulmadı. Müdahale edilmeyen eski yapılar depremden hafif hasarla kurtulurken restore edilen bir cami yıkılarak yerle bir oldu. Tarihi Adıyaman Ulucu Camii'de yıkılan tarihi binalar arasında yer aldı. Üstelik tarihi camii 8 yıl önce dönemin parasıyla 320 bin liraya AKP'li belediye başkanı adayına ait bir şirket tarafından restore edildiği ortaya çıktı.


Adıyaman’da 500 yıl afetlere meydan okuyan tarihi Ulu Cami depremde yıkıldı. Caminin restorasyonu 2015’te AKP Malatya kurucu üyesi ve 2019 yerel seçimlerinde Malatya Battalgazi ilçesi belediye başkan aday adayı Gazi Ergün’ün şirketine adrese teslim ihale ile verilmişti.

Gazi Ergün yerel seçimlerden önce de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ergün’ün Doruk Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün istisna kapsamında davetli olarak açtığı ihaleyi 254 bin lira teklifle kazandı.


Ancak 2015 yılının eylül ayında ibadete kapatılan Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları 270 gün içerisinde bitmeyince şirket ek süre istedi.

Ek süre ile birlikte maliyet de 320 bin liraya çıktı. Cami ancak 2017 ocak ayında yeniden açılabildi. 

Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı
Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Konya'da deprem oldu | 3.0 deprem korkuttu
Konya'da deprem oldu | 3.0 deprem korkuttu
Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği
Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği
Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?
Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?
İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu
İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu
Deprem bölgesinde salgın uyarısı 
Deprem bölgesinde salgın uyarısı 
Türkiye'yi sarsan fay krıkları yer yüzeyine çıktı
Türkiye'yi sarsan fay krıkları yer yüzeyine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzede Kadınlara Özel Whatsapp Hattı
Depremzede Kadınlara Özel Whatsapp Hattı
İlker Başbuğ beraat etti!
İlker Başbuğ beraat etti!
Maltepe depremzedelere kucak açtı
Maltepe depremzedelere kucak açtı
Üsküdar Belediyesi deprem bölgesi için tuvalet ve lavabo üretiyor
Üsküdar Belediyesi deprem bölgesi için tuvalet ve lavabo üretiyor
Sarıyer Belediyesi Defne'ye Afet Koordinasyon Merkezi kuruyor
Sarıyer Belediyesi Defne'ye Afet Koordinasyon Merkezi kuruyor
Deprem bölgesinden geldiler, yardım kolilerini paketlediler
Deprem bölgesinden geldiler, yardım kolilerini paketlediler
Deprem bölgesinden tahliye için destek hattı devrede
Deprem bölgesinden tahliye için destek hattı devrede
Depremin 4'ncü gününde İBB 118 TIR yola çıkardı
Depremin 4'ncü gününde İBB 118 TIR yola çıkardı
İBB ekipleri küçük Mehmet'i depremden 65 saat sonra kurtardı
İBB ekipleri küçük Mehmet'i depremden 65 saat sonra kurtardı
Deprem Bölgesinde son durum | AKUT’tan, 47. saatte gelen mucize
Deprem Bölgesinde son durum | AKUT’tan, 47. saatte gelen mucize

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim