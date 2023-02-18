Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş

Deprem bölgesinde binlerce bina yerle bir olurken, yakın tarihlerde restore edilen tarihi yapılar da yıkılmaktan kurtulmadı. Müdahale edilmeyen eski yapılar depremden hafif hasarla kurtulurken restore edilen bir cami yıkılarak yerle bir oldu. Tarihi Adıyaman Ulucu Camii'de yıkılan tarihi binalar arasında yer aldı. Üstelik tarihi camii 8 yıl önce dönemin parasıyla 320 bin liraya AKP'li belediye başkanı adayına ait bir şirket tarafından restore edildiği ortaya çıktı.



Adıyaman’da 500 yıl afetlere meydan okuyan tarihi Ulu Cami depremde yıkıldı. Caminin restorasyonu 2015’te AKP Malatya kurucu üyesi ve 2019 yerel seçimlerinde Malatya Battalgazi ilçesi belediye başkan aday adayı Gazi Ergün’ün şirketine adrese teslim ihale ile verilmişti.

Gazi Ergün yerel seçimlerden önce de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ergün’ün Doruk Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün istisna kapsamında davetli olarak açtığı ihaleyi 254 bin lira teklifle kazandı.



Ancak 2015 yılının eylül ayında ibadete kapatılan Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları 270 gün içerisinde bitmeyince şirket ek süre istedi.

Ek süre ile birlikte maliyet de 320 bin liraya çıktı. Cami ancak 2017 ocak ayında yeniden açılabildi.