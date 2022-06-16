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YKS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da toplum ulaşım ücretsiz

16 Haziran 2022 Perşembe 16:13
YKS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da toplum ulaşım ücretsiz

YKS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da toplum ulaşım ücretsiz


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri,  bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan faydalanmak isteyenlerin sınav veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

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İBB
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