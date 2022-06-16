YKS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da toplum ulaşım ücretsiz
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri, bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan faydalanmak isteyenlerin sınav veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.