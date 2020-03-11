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Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için Ankara’nın en gözde mevkilerinden biri olan Ayrancı’da açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 02:33
Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!

Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!
 

Yoga Academy, 104. merkezinin açılışını Ankara Ayrancı’da gerçekleştirdi. Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılabileceği  mekan, dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri. Mekanın açılışını, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı. 

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için Ankara’nın en gözde mevkilerinden biri olan Ayrancı’da açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor. Yoga Academy Ayrancı merkez yöneticisi, mekandaki çalışmalara ilişkin şunları söyledi: 

“Ankara Ayrancı’da hizmete giren Yoga merkezimizde Orijinal Yoga Sistemi bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz keyifli bir ortam hazırladık. Amacımız Yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezde 0’dan 100’e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Merkezde başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için Yoga seansları yer almakta. Mekanda meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme ve zayıflamak için yoga teknikleri de uygulanacak. Çalışmalara ilk kez katılan kişilere ilk çalışma Yoga Academy’den hediye olacaktır. Ayrıca, Yoga Acaemy Ayrancı merkezimizde tüm dünyaya hızla yayılan dünyada ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifika programı da yer alacak. Çok yakında Ankaralılar da uluslararası geçerliliği olan  yoga uzmanlık sertifikasına sahip olabilecek.”

‘Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini’ hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi’ni bilimsel altyapı ile sunacak tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur. 

Açılışta açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ise şunları söyledi: “Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla yakın tarihte International Yoga Olympic Committee (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kuruldu. Bu komite dünyanın 208 ülkesinde aktif faaliyetlere başladı.” 

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri ise en yakın Uluslararası Yoga Şampiyonası’nın önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleşeceği bilgisini verdiler. 
 

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