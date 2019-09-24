Yolcu otobüsü bagajında 1.5 ton balık çıktı





Kaçak balık avcılarıyla mücadeleye ağırlık veren Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri baraj gölleri ile nehir ve akarsularda yasadışı vahşi yöntemlerle yürütülen avcılara göz açtırmıyor. Şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ele geçirilen 1.5 ton istavrit, belirlenen standartların çok altında olduğu görüldü.

Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında iki otobüste, belirlenen boy sınırlarına uymayan 1,5 ton istavrit ele geçirildiğini duyurdu.



Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı. Yakalanan balıkların 8-9 santimetre boyunda olduğu, belirlenen boy sınırlarına uymadığı ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı tespit edildi." denildi.

Ele geçirilen balıklar, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı gerekçesiyle Veteriner Hekim raporuyla imha edildi. Ayrıca, iki otobüsün şoförlerine idari para cezası uygulandı.