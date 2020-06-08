Yolcu taşıyan sürücülerde virüs çıktı, yüzlerce yolcu aranıyor

Nabil Habayeb, GE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Büyüme Organizasyonu Başkanı & CEO'su görevlerine atandı GE Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO'su Nabil Habayeb, 1 Haziran 2020 tarihinden...