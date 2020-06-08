Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yolcu taşıyan sürücülerde virüs çıktı, yüzlerce yolcu aranıyor

Koronavirüslü çıkan 10 minibüs şoförünün günlerdin yolcu taşıdığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, bu minibüslerde yolculuk yapanları arıyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 16:31
Yolcu taşıyan sürücülerde virüs çıktı, yüzlerce yolcu aranıyor

Yolcu taşıyan sürücülerde virüs çıktı, yüzlerce yolcu aranıyor

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların duyarsızlığı salgının yayılmasını engellemeye yetmiyor. Yolcu taşıyan 10 minibüs sürücüsünde virüs çıktı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, günlerdir bu araçlarla yolculuk yapan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.


Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.

Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı
Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı
Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı
Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı
Yasaklar kalktı, yollarda kaza rekoru kırıldı 
Yasaklar kalktı, yollarda kaza rekoru kırıldı 
Koronavirüs 5 haziran raporu | Can kayıplarımız azalıyor
Koronavirüs 5 haziran raporu | Can kayıplarımız azalıyor
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Almanya paranın musluğunu açtı
Almanya paranın musluğunu açtı
Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı
Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı
İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı
İBB su altındaki kirliliğe dikkat çekecek
İBB su altındaki kirliliğe dikkat çekecek
Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı
Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı
Büşra Çerçil'den acı haber | Feci kazada can verdi
Büşra Çerçil'den acı haber | Feci kazada can verdi
Beylikdüzü'nde 2. yaşam bahçesi geliyor
Beylikdüzü'nde 2. yaşam bahçesi geliyor
Kadiri Şeyhi Seyyid Muhammed Usta Hakk'a yürüdü 
Kadiri Şeyhi Seyyid Muhammed Usta Hakk'a yürüdü 
AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor
AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor
İBB on aylık çalışmayı iki ayda tamamladı 
İBB on aylık çalışmayı iki ayda tamamladı 
BBC First Türkiye’de Yayın Hayatına Başlıyor
BBC First Türkiye’de Yayın Hayatına Başlıyor
Bedava balonu duyan sosyal mesafeyi unuttu
Bedava balonu duyan sosyal mesafeyi unuttu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim