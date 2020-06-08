Yolcu taşıyan sürücülerde virüs çıktı, yüzlerce yolcu aranıyor
Koronavirüsle mücadelede vatandaşların duyarsızlığı salgının yayılmasını engellemeye yetmiyor. Yolcu taşıyan 10 minibüs sürücüsünde virüs çıktı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, günlerdir bu araçlarla yolculuk yapan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.
Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.