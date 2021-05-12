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Yollardaki kara noktalara operasyon başladı

İBB, kentin karayolu ulaşım ağındaki kaza riski oluşturan noktalara el attı. İlk etapta yollardaki kara noktalar saptandı. Bu noktaları düzeltecek projeler üretilip UTK süreci başlatıldı. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:59
Yollardaki kara noktalara operasyon başladı

Yollardaki kara noktalara operasyon başladı


Tam kapanmada trafiğin azalmasından da yararlanarak UTK kararı çıkan projelerin yaşama geçirilmesine hız verildi. İlk olarak Ataköy Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki kesin dönemeçte yol genişletme çalışması yapıldı. Bugüne kadar birçok ölümlü kaza yaşanan yolun 7 metreden 10 metreye çıkarılması sayesinde sürüş güvenliği sağlandı. Amaç, en kısa zamanda İstanbul’un karayolu ulaşım ağındaki tüm imalat hatalarını düzeltmek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük tam kapanma sürecinde kentin karayolu ulaşım ağındaki tehlikeli noktalara yönelik çalışmalarına hız verdi. Amaç, en kısa zamanda İstanbul’un yollarını 16 milyon yurttaş için güvenli hale getirmek. Yaralanmalı ve ölümlü kazaları, en aza indirmek.  

SÜREÇ UTK KARARLARINA UYGUN YÜRÜTÜLÜYOR

İlk etapta ulaşım ağındaki hatalı imalat sebebiyle sürücü ve yayaların süreğen olarak kazalara maruz kaldığı noktalar saptandı. Daha sonra yoğun bir şekilde kaza yaşanan bu noktalardaki hataları gidermek için projeler geliştirildi. Yapılan çalışmalar için Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) süreci başlatıldı. UTK kararı çıkan projeler de yaşama geçirilmeye başlandı. Tam kapanma sürecinde trafiğin azalması da değerlendirilerek ulaşım ağındaki tehlikeli noktalara dönük çalışmalara hız verildi. 

YILLARDIR DÜZELTİMESİ BEKLENİYORDU

İstanbul yollarının en can yakan kara noktalarının başında ise Ataköy Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki ölümlü kazalara neden olan keskin dönemeç geliyor.  Bu bölge, birçok kez medyaya köprüden uçan araç haberleriyle konu oldu. Yurttaşların yıllardır düzeltilmesini istediği keskin dönemeçte UTK kararına uygun bir şekilde yol genişletme çalışması başlatıldı. Yol, yüzde 43 oranında genişletilerek araçların daha rahat bir şekilde dönüş yapmasına uygun hale getirildi. 

YOLUN GENİŞLİĞİ 10 METREYE ÇIKARILDI 

İBB Yol Bakım ve Onarım 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Ergan, gerçekleştirilen çalışma hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bakırköy İlçesi Ataköy Adnan Kahveci Bulvarında yol genişletme çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmaları 17 günlük sokağa çıkma yasakları kapsamında değerlendirdik ve yasaklar bitmeden de tamamlamayı hedefliyoruz. Burada keskin bir viraj bulunmaktaydı. Bu yolu kullanan sürücülerin de çok iyi bildiği üzere hızını alamayan sürücüler burada ölümlü ve yaralanmalı kazalara sebebiyet vermekteydi. Burada bir yol genişletme çalışması yapıyoruz şu anda. Mevcut yolu 7 metreden 10 metreye genişleterek daha rahat bir şekilde bu virajın dönülmesini sağlayacağız. İstanbul genelinde kazaların fazla sayıda yaşandığı noktalarda sorunları tespit edip projelendirme aşamasına geçiyoruz. Daha sonra kazaları önleyici, trafiği rahatlatıcı çözümler sunuyoruz. “

PANDEMİ ÖNLEMLERİNE UYGUN ÇALIŞMA

Çalışmalarda görev alan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, pandemi önlemlerine riayet ederek görev yaptı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyuldu. 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 11:28
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İBBYollarYol çalışmasıKara Noktalar
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