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Yunus balıkları Boğaz sularını mesken tuttu

Azalan deniz trafiği İstanbul Boğazı'nın güzelliğini ortaya çıkardı. Yıllar sonra Busa Uludağ yeniden İstnbul'dan görünürken, boğazda yunuslar dolaşıyor.

26 Nisan 2020 Pazar 12:22
Yunus balıkları Boğaz sularını mesken tuttu

Yunus balıkları Boğaz sularını mesken tuttu



İstanbul'da azalan kara ve deniz trafiği hava kirliliğini azaltırken, Marmara, Karadeniz ve Boğaz'ın eşşiz güzellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yıllar sonra Bursa Uludağ'ın karlı tepeleri sahilden görünmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle boğaz trafiğinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, yunuslar İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başladı. Gün boyu mavi sularda dolaşan yunuslar havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gemi trafiğinde de gözle görülür şekilde azalma oldu. İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar 8 ila 10'lu gruplar halinde gün boyu İstanbul Boğazı'nda dolaştı. O anlar ise havadan görüntülendi.

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