

Yüzlerce ilacı çöp kutusunu atarak kaçtılar



İstanbul Küçükçekmece’de çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu. Vatandaşlar ilaçları çöp kutusuna açarak kaçan mavi brandalı kamyondan inen iki kişinin hızla olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece polisi olaya ilişkin inceleme başlattı.

İlginç olay Küçükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynerine atıp kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

"MAVİ BRANDALI BİR KAMYONDU"

Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya “Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerine yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu” dedi.

Polis ekipleri ilaçları çöp konteynerine atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.