Zübeyde Hanım'da doğal gaz hasreti 16 yıl sonra bitti

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bölgenin sakinleri doğal gaz müjdesini kısırla kutladı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen’i evlerinin bahçesinde ağırlayan mahalle sakinleri, kısır ve dolma ikramında bulundu. İBB Genel Sekreteri Çağlar, “Bu güzel ikramlarınızı yakında doğal gaz ateşinde pişen çayla taçlandırırız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İGDAŞ, yıllardır doğal gazın ulaşmadığı mahalle ve sokaklara tek tek girerek İstanbulluların hizmet hasretini gideriyor. “Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Doğal Gaz Hat Yatırımı Töreni” İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Başkan İmamoğlu’nun 39 ilçenin tamamına imkanlar ölçüsünde eşit hizmet etme talimatı verdiğini belirterek, çalışmaları bu prensiple yürütmeye özen gösterdiklerini söyledi. Sultangazi ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi’nin 16 yıllık doğal gaz hasretini bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çağlar, şöyle konuştu:

“Bir takım yasal engeller nedeniyle bugüne kadar doğal gaz hizmetinden mahrum kalan bu güzide mahallemizin mahrumiyetinin devam etmesine gönümüz razı olmadı. İstanbul’un neresinde bir sorun varsa, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin çözmek için adımlar atıyoruz. İlçe belediyemizin ve İGDAŞ’ın buraya doğal gaz yatırımının gelebilmesi için gösterdiği katkıya teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 5 milyon liralık bir maliyetle Zübeyde Hanım Mahallemizin 57 sokağına kış gelmeden doğal gaz sıcaklığını getireceğiz.”

İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen de temel bir ihtiyaç olan doğal gazı İstanbul’un tamamına ulaştırmak için önce tespitler yaptıklarını belirterek, “İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla’da; Avrupa Yakası’nda Sarıyer, Başakşehir, Eyüpsultan, Çatalca ve Sultangazi’de henüz doğal gazla tanışmamış mahallelerimizi yıllar sonra bu hizmete kavuşturduk. Zübeyde Hanım mahallemizi de kış gelmeden, 2 ay gibi kısa bir sürede doğal gaz konforuyla buluşturacağız” diye konuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise imar ve kadastral sorunlar nedeniyle 16 yıl boyunca doğal gaz alamayan Zübeyde Hanım Mahallesi’ne getirilen yatırım nedeniyle İBB ve İGDAŞ yöneticileri ile ilçe belediye meçline teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından doğal gaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Can Akın Çağlar, Abdurrahman Dursun ve Bülent Özmen, mahalle sakinlerinin evlerine misafir olarak sohbet etti ve talepleri dinledi.

Misafirlerini çay, kısır, dolma ve kek ile ağırlayan mahalle sakinleri yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da “Bu güzel ikramlarınızı yakında doğal gaz ateşinde pişen çayla taçlandırırız” diye mukabelede bulundu.