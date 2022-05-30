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Açık kadınların girişine yasak koymuş

Halka açık konserlerin, festival ve etkinliklerin yasaklandığı, bazı konserlere kadın sanatçıların sahne almasının engellendiği Türkiye'de, işgüzar kafe çalışanı açık kadınlara yasak getirdi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:21
Açık kadınların girişine yasak koymuş

Açık kadınların girişine yasak koymuş



Kadınlara yönelik ayrımcılığın zirveye ulaştığı Türkiye'de halka açık restoran ve kafelerde haremlik selamlık uygulaması yayılırken ilk kez bir işletmenin kapısına açık kadınların giremesinin yasaklandığı uyarı tabelası konuldu. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir kafe, girişe 'burada açık giyinmek yasak' yazısı astı. Kafeye şortla giren bir yurttaş ise personel tarafından dışarı çıkartıldı. Gelen sert tepkiler üzerine kafe sahipleri açıklama yaptı. 

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde girişinde "Burada açık giyinmek yasak" yazısı bulunan kafeye şortla giren yurttaş, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı. Kafe sahipleri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada özür dileyerek olayı gerçekleştiren personelin işine son verildiğini belirtti.

Olay dün Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir genç yurttaş, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, müşterilerin yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, "Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu" söyleyip dışarı çıkmalarını istedi.

Müşterileri kafe önünde "Burada açık giyinmek yasak" yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı 'kapalı' arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.  

İŞLETME SAHİPLERİ AÇIKLAMA YAPTI  

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi.


 

Anahtar Kelimeler:
Açık Kadınlar Giremezşort Yasağı
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