AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldı iddiası

Türkiye orman yangınlarının ardından Kastamonu ve Sinop'u vuran sel felaketinde yaşanan acının yasını tutuyor. 38 vatandaşımızın can verdiği sel felaketi sırasında kendisinden haber alınamayan ve ulaşılamayan vatandaşların sayısı hakkında bölgeden çelişkili bilgiler geliyor. Kastamonu'da 36 vatandaşımız hayatını kaybederken, Sinop Ayancık'ta sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak bildirildi.

Can kayıpları konusunda gün boyu güncellenen sayılar 38'e ulaşırken sosyal medyada kayıp vatandaşlarla ilgili net bilgiye ulaşılamıyor. Sosyal medyada yakınlarının kayıp olduğunu ileri süren vatandaşların yardım çığlıkları çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken HalkTv'de yapılan canlı yayında haber alamadığı yakınlarının bulunmasını isterken bölgede AFAD çatısı altında arama kurtarma çalışanları yoğunlaştırıldı.

ENGİN ALTAY; 329 KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada "Tablo size yansıtıldığından çok vahim durumda, AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp" dedi.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Tablo size yansıtıldığından çok vahim durumda" dedi. Altay, "Yerinde görmüş ve yaşamış biri olarak söylüyorum, tablo vahim" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, ölen yurttaşlarla ilgili olarak net bilgi vermemesini doğru bulmadığını söyleyen CHP'li Altay, "Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım" diye konuştu.

'Ayancık'ta ben çok net biliyorum 7 ölü var'

"İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor" bilgisini veren Engin Altay, "Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.