Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı



Atatürk anıtları, posterleri kent vandallarının boy hedefi haline geldi. Manisa'da Akhisar Belediyesi’ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı ortaya çıktı

Manisa Akhisar’da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi’ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YAPTIĞINIZ HAİNLİK"

Başkan Dutlulu, “İşçi ve öğrencilerimiz için yaptığımız Kapalı Servis Duraklarımıza, kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik. Biz o durağı yine yenileriz ama siz bu kötülükle nasıl yaşayacaksınız?” dedi.