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Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı

Dün İzmir'de sahilde çocuk heykellerinin başlarını parçalayan vandallar bu kez Seferihisar'da ortaya çıktı.

29 Mart 2022 Salı 17:43
Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı

Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı


Atatürk anıtları, posterleri kent vandallarının boy hedefi haline geldi. Manisa'da Akhisar Belediyesi’ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı ortaya çıktı


Manisa Akhisar’da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi’ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YAPTIĞINIZ HAİNLİK"

Başkan Dutlulu, “İşçi ve öğrencilerimiz için yaptığımız Kapalı Servis Duraklarımıza, kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik. Biz o durağı yine yenileriz ama siz bu kötülükle nasıl yaşayacaksınız?” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaAkhisarSaldırıAtatürk
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