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AKOM'dan güzel havalar müjdesi

Soğuk hava dalgası İstanbul'u hafta sonundan itibaren terk ediyor. AKOM verilerine göre güne 3 derece soğukla başlayan İstanbul'da cuma gününden itibaren 12 - 13 dereceyi görecek

30 Ocak 2024 Salı 10:17
AKOM'dan güzel havalar müjdesi






AKOM'dan güzel havalar müjdesi

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul güne, 3 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile başladı. Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde kar, diğer yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur geçişleri yaşandı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U TERKEDİYOR 

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, yağışların il genelinde yağmura dönmesi ve iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. 

SICAKLIKLAR ARTACAK 

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkarak 12-13 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcaklıklarının 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 2-15 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AKOMHava Durumu
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