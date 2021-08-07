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AKOM uyardı | Gece yarısı şiddetli yağmur bekleniyor

İstanbul’da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı yaz sıcakları, bu geceden itibaren yerini daha serin ve yağmurlu bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:31
AKOM uyardı | Gece yarısı şiddetli yağmur bekleniyor

AKOM uyardı | Gece yarısı şiddetli yağmur bekleniyor

İBB, kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca 35-38°C’ler aralığında seyreden bunaltıcı sıcakların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s), sıcaklıkların 10-12°C birden azalarak 25-27°C civarına kadar gerilemesi bekleniyor. 

Bugün gece saatlerinden itibaren (03.00) yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakasının doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. 

İBB ekipleri, kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirlerini aldı. Yağışlarda çöp poşetleri vb. kirleticilerin mazgalları tıkamaması için çöpler toplanmaya başladı. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel bırakılarak mazgallar açık tutulacak. Olası sel ve su baskınlarına anında müdahale edilecek.

Öte yandan, AKOM vatandaşların da dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Anahtar Kelimeler:
AKOMİBB
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