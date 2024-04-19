AKOM’dan kuvvetli sağanak uyarısı
Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur geçişleri görülecek. Sabah saatlerinde batı ilçelerde görülecek yağışların öğle saatlerinde il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Aralıklarla sürecek şiddetli yağmurların metrekareye 20 ila 50 kilogram arası yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
BATI İLÇELERİNDEN BAŞLIYOR
Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C’lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor.